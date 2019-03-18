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شكرا لقرائتكم أخيرا.. وصول الإسماعيلى مطار القاهرة بعد رحلة الوداع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مطار القاهرة بعد رحلة سفر شاقة امتدت عدة ساعات تخللها تزانزيت فى مطار المغرب.
وكان الفريق قد اختتم مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا من تونس عقب مواجهة الافريقى فى ستاد رادس، والتى تلقى فيها خسارة بهدف نظيفة لتجمد رصيده عند نقطتين جمعهما من ست مواجهات خاضهم بمرحلة المجموعات.
ومن المقرر أن يحصل الفريق على فترة راحة قصيرة قبل العودة للتدريبات استعدادا لمواجهة انبى نهاية هذا الشهر بالدورى المحلى.
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