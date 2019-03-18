شكرا لقرائتكم التواء الكاحل يبعد سواريز 15 يوما.. وشكوك حول مشاركته بديربى كتالونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب الأوروجوايانى لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوماً، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة ريال بيتيس، التى جمعت بين الفريقين مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الليجا وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-1 على ملعب "بينتو فيامارين".

وفقاً لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، فإن الفحوصات الطبية التى خضع لها لويس سواريز أثبتت تعرضه لالتواء طفيف فى كاحل القدم الأيمن، سيغيب على أثره لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوماً وقد يعود أمام إسبانيول فى ديربى كتالونيا 30 مارس المقبل.

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أوضحت الصحيفة، أن إصابة لويس سواريز فى مباراة برشلونة وريال بيتيس ستؤدى إلى غياب اللاعب عن معسكر أوروجواى، الذى سيقام فى الصين.

وسيكون لويس سواريز جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة مع برشلونة ضد إسبانيول ثم الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

وشارك لويس سواريز مهاجم برشلونة فى الفوز العريض الذى حققه البلوجرانا ضد ريال بيتيس بنتيجة 4-1 واحرز هدفاً.