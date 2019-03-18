شكرا لقرائتكم الدوخي: قرارات حكم مباراة الهلال والأهلي صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن جميع قرارات الحكم عمار الجنيبي كانت صحيحة خلال إدارته مباراة الهلال والأهلي في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال الدوخي خلال تقييمه الحالات الجدلية التي صاحبت اللقاء: الحكم كان جيد الحضور في الحالات التحكيمية الجدلية رغم صعوبة هذه القرارات، ففي اللقطة الأولى، يد البليهي كانت في وضع طبيعي لذلك لا توجد ركلة جزاء، كما أن قرار الحكم كان صحيحا في عدم احتساب ركلة جزاء للهلال على سلمان المؤشر لأن ذراعه كانت في وضع طبيعي.

ولدى سؤاله عن تدخل بوتيا على عمر السومة، قال الدوخي: كان يجب على الحكم الرابع والمعاون إبلاغ حكم الساحة بضرب الإسباني بوتيا لعمر السومة، ولا توجد ركلة جزاء لهتان باهبري وقرار الحكم كان صحيحا، وأيضا لا وجود لركلة جزاء على محمد البريك وياسر الشهراني، لأن الكرة لم تلمس يد الأول، ولأن الشهراني والمقهوي اتجها للكرة.