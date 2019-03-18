فالفيردي يؤكد معاناة سواريز من التواء حاد في الكاحل

اسماء السيد - كشف مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي بأن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز تعرض لالتواء حاد في كاحله خلال فوز فريقه على ريال بيتيس 4-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.

وخرج سواريز الذي سجل هدفا لفريقه في المباراة، في الدقيقة ما قبل الأخيرة، ودخل بدلا منه البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وقال فالفيردي في تصريحات بعد المباراة، إن المهاجم الذي سجل 18 هدفا لفريقه في الليغا هذا الموسم، "يعاني من التواء حاد. سنرى ما سيقوله الأطباء لكن هذا هو الشعور الذي لدينا".

وتأتي إصابة سواريز مع انطلاق استراحة المباريات الدولية، ما يرجح غيابه عن مباراة منتخب بلاده ضد أوزبكستان في دورة كأس الصين الدولية الجمعة. لكن النادي المتصدر لترتيب الليغا، يأمل في عودة مهاجمه لخوض مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد في السادس من نيسان/أبريل، والتي ستكون قبل أربعة أيام من مواجهة مرتقبة أخرى لفريقه ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني الفريق الكاتالوني من إصابة مهاجم آخر هو الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيبتعد لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب تمزق عضلي.