تييم يهزم فيدرر في نهائي دورة إنديان ويلز محرزا لقبه الأول في الماسترز

اسماء السيد - حرم النمسوي دومينيك تييم السويسري روجيه فيدرر من لقب سادس في دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز في كرة المضرب، بتغلبه عليه 3-6، 6-3 و7-5 في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد.

وأحرز النمسوي البالغ من العمر 25 عاما، أول لقب له في دورات الماسترز للألف نقطة، بعد محاولتين فاشلتين في دورة مدريد، محققا فوزه الثالث على المخضرم السويسري في خمس مواجهات بينهما.

وقال تييم الذي تقدم من المركز الثامن الى الرابع عالميا بعد هذا اللقب، "ما حصل خلال الأيام العشرة الماضية لا يصدق (...) كنت أعاني على مختلف الصعد، وحاليا أنا بطل دورة إنديان ويلز".

وأصبح تييم أول نمسوي يحرز لقب دورة للماسترز منذ توماس موستر في ميامي 1997.

وفي المباراة النهائية، تبادل اللاعبان الفوز في المجموعتين الأولى والثانية، قبل أن تميل دفة المجموعة الثالثة الفاصلة لصالح تييم إثر كسره إرسال منافسه السويسري في الشوط الحادي عشر.

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وقال فيدرر الذي خسر تصنيفه الرابع لصالح النمسوي وتراجع للخامس، إن الأخير "بقي هادئا تحت الضغط" في مباراة الساعتين ودقيقتين.

وهي المرة الثانية تواليا يفشل حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20) من إحراز لقبه السادس في إنديان ويلز، بعدما خسر نهائي العام الماضي أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

ويتساوى فيدرر حاليا بخمسة ألقاب في الدورة الأميركية مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا.

وشارك فيدرر في إنديان ويلز بعد تتويجه باللقب المئة في مسيرته الاحترافية، وذلك بإحرازه لقب دورة دبي مطلع الشهر الحالي.

وقال تييم الذي أحرز الأحد اللقب الثاني عشر في مسيرته، متوجها لفيدرر "أعتقد أنه لا يحق لي أن أهنئك. لقد أحرزت 88 لقبا أكثر مني".