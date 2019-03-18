إمبييد يتفوق على أنتيتوكونمبو وجيمس دون حلول لليكرز

اسماء السيد - منح الكاميروني جويل إمبييد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بطاقة التأهل الى الأدوار النهائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز على ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، بينما تواصلت معاناة لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس بخسارة جديدة.

وعلى رغم تسجيل أنتيتوكونمبو 52 نقطة هي الأعلى في مسيرته، الا أن إمبييد الذي أنهى المباراة مع 40 نقطة و15 متابعة، خرج متفوقا من المواجهة بين لاعبين يعدان من الأفضل في الدوري الأميركي هذا الموسم.

ومكن إمبييد فريقه الذي يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، مع 45 فوزا و25 خسارة (من أصل 82 مباراة للموسم المنتظم)، ليضمن إنهاء الموسم في أحد المراكز الثمانية الأولى للمنطقة الشرقية (المؤهلة للبلاي أوف)، حتى ولو خسر كل مبارياته المتبقية، اذ أن في رصيد صاحب المركز التاسع حاليا 33 فوزا و38 خسارة.

ويحتل هذا المركز أورلاندو ماجيك الفائز على أتلانتا هوكس 101 - 91.

وأتى فوز فيلادلفيا مطعما بنكهة إسقاط صاحب أفضل سجل في الدوري حاليا، على أرضه، في مباراة تمتع فيها الضيوف بالأفضلية في معظم مراحلها، وصنعوا فارقا وصل الى 14 نقطة في الربع الثاني.

ويدين فيلادلفيا في فوزه بالدرجة الأولى الى إمبييد الذي حقق "دبل دبل" (10 على الأقل في اثنتين من الفئات الاحصائية في المباراة) للمرة الثانية والخمسين في مسيرته، كما أنها المرة الخامسة والعشرين التي يسجل فيها 30 نقطة ويحقق عشر متابعات على الأقل في مباراة واحدة.

وسجل إمبييد 18 من نقاطه في الربع الأخير الذي أنهاه ميلووكي متفوقا 43-41. وقال بعد المباراة "هم أفضل فريق حاليا في الدوري اذا ما نظرنا الى سجلهم (عدد الانتصارات والهزائم). الفريق المتصدر. شعرت أننا كنا في حاجة الى تسجيل موقف. كان علينا الحصول على هذا الفوز".

أضاف "أعتقد اننا قدمنا مباراة قوية في الشوط الأول. في الثاني كان هو (أنتيتوكونمبو) أفضل. هو من اللاعبين الذين يصعب الدفاع ضدهم".

وكان اليوناني الأفضل في فريقه بشكل لا لبس فيه، اذ سجل 52 نقطة وأضاف 16 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، بينما كان الأقرب إليه زميله كريس ميدلتون مع 19 نقطة وسبع متابعات وست تمريرات.

في المقابل، سجل لفيلادلفيا إمبييد 40 نقطة و15 متابعة وست تمريرات حاسمة، وجيمي باتلر 27 نقطة وست متابعات وثلاث تمريرات.

ورد اليوناني التحية للكاميروني، معتبرا أنه "لاعب قوي (...) هو مدافع رائع، وكان من الصعب مواجهته".

وكانت خسارة الأمس الثانية لميلووكي في آخر ست مباريات.

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- جيمس "مشكلة أكثر من حل" لليكرز -

الى ذلك، فشل ليبرون جيمس في إنقاذ فريقه لوس أنجليس ليكرز من الخسارة الـ39 له في 70 مباراة هذا الموسم، وذلك بسقوطه بنتيجة 123-124 أمام نيويورك نيكس، صاحب المركز الأخير في المنطقة الشرقية.

وأنهى جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، المباراة مع 33 نقطة وست متابعات وثماني تمريرات، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدم فريقه 122-111 في الربع الأخير. وانتهت المباراة بفوز بفارق نقطة واحدة لنيكس بفضل رميتين حرتين للاعبه الكونغولي إيمانويل مودياي قبل نحو 22 ثانية من النهاية، قلب من خلالهما النتيجة من 123-122 لصالح ليكرز، الى 124-123 لفريقه.

ووجهت وسائل إعلام أميركية انتقادات لجيمس على خلفية أدائه وأداء الفريق الذي انضم الى صفوفه هذا الموسم قادما من كليفلاند كافالييرز، لاسيما لجهة تمسكه بالكرة في اللحظات الأخيرة من المباراة، وتصدي لاعب نيكس الكرواتي ماريو هيزونيا لإحدى محاولاته في الثواني القاتلة.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ليكرز الذي عانى من غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة "تفكك أمام أسوأ فريق في الدوري، وجيمس - على رغم كل مؤهلاته - كان مشكلة أكثر منه حلا".

وصعبت الخسارة من سعي ليكرز لحجز بطاقته للبلاي أوف، اذ يحتل حاليا المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية مع 31 فوزا و39 خسارة، بينما يعود المركز الثامن لغريمه كليبيرز (41 فوزا و30 خسارة) الفائز الأحد على ضيفه بروكلين نتس 119-116، في مباراة كان أفضل مسجل فيها لاعب بروكلين دانجيلو راسل مع 32 نقطة.

وفي حال لم يتمكن ليكرز من بلوغ البلاي أوف، سيصغ ذلك حدا لسلسلة من 13 مشاركة متتالية لجيمس مع كليفلاند وميامي هيت، علما بأن اللاعب خاض نهائي الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة تواليا.

وقال جيمس "يزعجني أننا لم نتمكن من حسم المباراة"، مؤكدا أنه منزعج أيضا من أدائه الشخصي في مباراة الأمس.

وحقق هيوستن روكتس فوزه الحادي عشر في آخر 12 مباراة، بتفوقه على مينيسوتا تمبروولفز 117 - 102، في مباراة أنهاها نجم الفائز جيمس هاردن مع 20 نقطة و10 متابعات، بينما أضاف زميله السويسري كلينت كابيلا عددا مماثلا من النقاط، مع 13 متابعة.

وتلقى ثاني ترتيب المنطقة الشرقية تورونتو رابتورز خسارة أمام مضيفه ديترويت بيستونز بنتيجة 107-110. وكان بلايك غريفين أفضل مسجل للفائز مع 25 نقطة، بينما برز كاوهي لينارد في صفوف تورونتو مع 33 نقطة وعشر متابعات.

وفي بقية المباريات، فاز ساكرامنتو كينغز على شيكاغو بولز 129 - 102، وميامي هيت على تشارلوت هورنتس 93 - 75.