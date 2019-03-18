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شاهد.. رمضان صبحى ولاعبو المنتخب الأولمبى يتألقون فى "البنج بونج"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت أجواء المرح داخل فندق إقامة المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى إسبانيا، قبل المران الأول للفراعنة الذى يقام عصر اليوم استعداداً لمباراة أمريكا الودية الجمعة المقبل.

وشهد الفندق إقامة مباريات فى "البنج بونج" بين اللاعبين، وعلى رأسهم رمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وناصر منسى وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وأسامة جلال.

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المنتخب الأولمبى

 

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اللاعبون

 

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منافسات قوية

 

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المنتخب الاولمبى

 

 

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الفراعنة الصغار

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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