شاهد.. رمضان صبحى ولاعبو المنتخب الأولمبى يتألقون فى "البنج بونج"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت أجواء المرح داخل فندق إقامة المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى إسبانيا، قبل المران الأول للفراعنة الذى يقام عصر اليوم استعداداً لمباراة أمريكا الودية الجمعة المقبل.
وشهد الفندق إقامة مباريات فى "البنج بونج" بين اللاعبين، وعلى رأسهم رمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وناصر منسى وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وأسامة جلال.
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