شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجة الداخلية ودياً غداً استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة، خوض مباراة ودية عصر غد، الثلاثاء، أمام فريق الداخلية على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات المقاصة لمواجهة فريق الجونة بالجولة الـ27 لمسابقة الدورى العام، والمقرر لها الأحد 31 مارس الجارى.

وكشف وليد هويدى، مدير الكرة بنادى المقاصة، أن الجهاز الفنى فضل استغلال فترة توقف الدورى بسبب معسكر المنتخب الوطنى.

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وأضاف هويدى أن طلعت يوسف وضع برنامجاً تدريبياً تدريجياً خلال فترة توقف الدورى، يتخلله بعض اللقاءات الودية، للحفاظ على فورمة اللاعبين وجاهزيتهم لاستئناف الدورى للحفاظ على مسيرة المقاصة فى ظل المنافسة الصعبة بالمربع الذهبى.

وأوضح هويدى أن مباراة الداخلية الودية فرصة لتجهيز اللاعبين البدلاء والغائبين عن المشاركة فى اللقاءات الماضية والحفاظ على الفورمة البدنية للاعبين الأساسيين.

ويحتل فريق المقاصة المركز الخامس فى الدورى المصرى برصيد 39 نقطة.