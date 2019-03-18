شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يتسلم تقريراً حول الغائبين عن الأهلى فى موقعة شبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، تقريرًا فنيًا عن اللاعبين الذين تواجدوا فى القاهرة خلال معسكر الفريق فى برج العرب لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات والتى حسمها الفريق بثلاثية دون رد.

ويرغب لاسارتى فى الوقوف من خلال التقرير على الحالة الفنية والبدنية للاعبين غير المقيدين أفريقياً، وكذلك اللاعبين الذين يستكملون برنامجهم التأهيلى للتعافى من الإصابات المختلفة.

وشهد معسكر الإسكندرية غياب بعض لاعبى الأهلي وهم: وليد سليمان وصالح جمعة وباسم على وأحمد علاء وإسلام محارب وشريف إكرامى ومحمد نجيب وأحمد الشيخ وعمرو جمال وحمدى فتحى ومحمد شريف وهشام محمد، والذين خاضوا تدريباتهم تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية.

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يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته بعد غد، الأربعاء، استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجارى ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز.