إليكم موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد القادمة، في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، حيث مباراة الذهاب بين برشلونة ومانشستر يونايتد، يستقبل من خلالها المان يونايتد البرسا، على أرضية ملعب أولد ترافود في مدينة مانشستر، في اللقاء الذي سيطمح من خلاله كل فريق على تحقيق نتيجة إيجابية قبل موعد مباراة العودة والإياب في مقاطعة كتالونيا.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد القادمة

جاء في جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018/2019، انه موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في مباراة الذهاب، سيكون يوم الأربعاء الموافق ل 10 أبريل 2019 القادم، وستنطلق متابعة تلك المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، وفي العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الإياب

بخصوص موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في مباراة العودة، سيكون يوم الثلاثاء الموافق ل 16 أبريل 2019، وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 21.00 بتوقيت مصر، وفي الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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أما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الذهاب والإياب، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2019.

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