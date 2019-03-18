نجم إنجلترا السابق يحذر صلاح: أجويرو يقترب من سرقة "تاج الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
علق آلان شيرر، أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، على أداء النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، خلال الفترة الأخيرة بعد غيابه عن التهديف خلال آخر 5 مباريات، لافتًا إلى أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، يقترب من سرقة "تاج الملك".
صلاح سجل 17 هدفًا حتى الآن في بطولة الدوري، ويحتل وصافة جدول الهدافين متساويًا مع زميله في ليفربول ساديو ماني، وهاري كين مهاجم توتنهام، وبيير ايمريك- اوباميانج نجم آرسنال.
وخلال تصريحات نقلتها ميرور قال شيرر: "طريقة صلاح أصبحت محفوظة، المدافعون يعلمون ما سيقوم به".
وأضاف: "دائمًا يريد المرور من الناحية اليمنى ثم وضع الكرة على قدمه اليسرى من أجل التمرير أو التسديد".
وتابع: "الأمر بات مقلقًا بالنسبة لليفربول، الموسم الماضي كان في صدارة الهدافين، ويتنافس مع هاري كين، الوضع مختلف هذا الموسم لأن ليفربول ينافس على لقب الدوري".
ولفت شيرر إلى أنه يظن أن سيرجيو أجويرو على وشك سرقة "تاج الملك المصري"، في إشارة لاحتمالية حصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث يتصدر اللاعب الأرجنتيني جدول الهدافين بفارق هدف واحد عن "مو".
جدير بالذكر أن ليفربول حقق فوزًا صعبًا على فولهام بنتيجة 2-1 في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.
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