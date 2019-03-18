تقرير.. أين يقع استاد القاهرة بين ترشيحات استضافة نهائي دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في السادس عشر من مايو الجاري، رشحت صحيفة ميرور البريطانية 6 ملاعب لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تمت إقامتها "خارج" القارة العجوز.

ترشيحات ميرور لم تأت من فراغ فخلال تصريحات مسبقة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سفيرين، الذي أعيد انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى في فبراير الماضي- ألمح إلى إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى قارة مختلفة في أعقاب التكاليف المالية واللوجيستية التي وقعت في نهائي كييف في عام 2018 الذي جمع بين ريال مدريد وليفربول وتُوج به الفريق الملكي.

الخليج 365 يستعرض خلال التقرير الآتي أبرز المعلومات عن الملاعب الستة المرشحة:

1- ملعب ميت لايف بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

هو ملعب كرة قدم أمريكي يقع في شرق راذرفورد بنيو جيرسي، وهو جزء من المجمع الرياضي لـ Meadowlands Sports Complex، كما يخدم ناديين من أعرق أندية أمريكا هما نيويورك جينتس، نيويورك جيتس اللذان يشاركان في بطولة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

تم افتتاح الملعب في2010، بتكلفة 1.6 مليون دولار ليصبح أغلى ملعب في العالم -وقت افتتاحه-، السعة التقديرية للملعب تصل إلى 82 ألف مشجع، وفي عام 2011 حصلت شركة ميت لايف للتأمين على حقوق تسمية الملعب.

ميت لايف حصل على لقب Greenest Stadium من قبل وكالة حماية البيئة كأفضل ملعب يحافظ على البيئة، وفي عام 2017 حصل على لقب "ملعب العام" والتي تُمنح لأفضل استاد أو ملعب أو مكان رياضي في العالم على الأداء المتميز على مدار 12 شهرًا.

أول حدث رياضي استضافه الملعب الأمريكي كان في العاشر من ابريل 2010 عندما استضاف مباراة الكلاسيكو بين نيوريوك جينتس ونيويورك جيتس.

أبرز الأحداث التي أقيمت على ملعب ميت لايف هي:

*مباراة جمعت بين منتخي جواتيمالا والمكسيك في بطولة كوناكاف عام 2011 وانتهت لصالح المنتخب المكسيكي بنتيجة 2-1.

* مباراة أخرى للمنتخب المكسيكي في البطولة ذاتها ولكن في عام 2015 أمام كوستاريكا وفاز بها المنتخب المكسيكي أيضًا بنتيجة 1-0.

*مباراتان في بطولة كوبا أمريكا عام 2016 بين الإكوادور وهاييتي (4-0 لصالح الإكواردور)، وبيرو وكولومبيا انتهت بالتعادل السلبي.

* أبرز المباريات التي أقيمت على هذا الملعب التي جمعت بين الأرجنتين وتشيلي في نهائي كوبا أمريكا 2016 والتي خسرها منتخب التانجو بركلات الترجيح (4-2).

* فريقي مانشستر سيتي وليفربول التقيا على الملعب ذاته خلال البطولة الدولية الودية المعروفة باسم "الكأس الدولية للأبطال" للموسم الحالي وحسم الريدز المباراة بنتيجة 2-1، كما جمعت مباراة بين ريال مدريد وروما في إطار منافسات البطولة ذاتها انتهت لصالح المكلي بنتيجة 2-1.

* في 14 و 15 يوليو 2017، استضاف الاستاد جوائز السينما الهندية الدولية في دورته الثامنة عشرة (أوسكار بوليوود) لأول مرة.

2- ملعب مرسيدس بينز بأتالانتا بالولايات المتحدة الأمريكية

ملعب مرسيدس بنز يقع الملعب في اتلانتا، جورجيا، يتميز بإمكانية غلق وفتح السقف بطريقة مذهلة.

يخدم الاستاد نادي اتلانتا يونايتد وأتلانتا فالكونز اللذان يشاركان في بطولة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، سعة الملعب تصل إلى 73،000 متفرج.

تعود ملكية الملعب إلى ولاية جورجيا، تم تطوير الملعب في يونيو 2016 بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.6 مليار دولار.

تم افتتاح الاستاد رسميًا في 26 أغسطس 2017 بمباراة فالكونز ضد أريزونا كاردينالز، بينما تم الانتهاء من العمل في نظام السقف القابل للسحب والغلق في 14 يوليو 2018.

أبرز الأحداث التي أقيمت على ملعب ميرسيدس بينز:

* استضاف الملعب بعض الأحداث أبرزها حفل لبيونسيه وجي-زي.

* في 8 ديسمبر 2017 ، استضاف الاستاد مباريات بطولة كرة القدم لمدرسة جورجيا.

* في منتصف نوفمبر 2014 أعنت الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات أن ملعب ميرسيدس بينز سيستضيف مباريات كرة السلة للرجال 2020.

3- ملعب الملك فهد بالرياض بالمملكة العربية السعودية

استاد الملك فهد الدولي ويلقب بـ"ملعب الخيمة" أو "درة الملاعب"

الملعب متواجد في الجزء الشرقي من الرياض، وتم إنشاؤه على مساحة إجمالية مقاسها 500 ألف متر مكعب، ويرتبط بمطار الملك خالد الدولي وطريق الدمام السريع كما يحيط به عدة طرق رئيسية مهمتها تسهل حركة دخول وخروج كبار الزوار والفرق الرياضية وعامة الجمهور.

تكلفة الاستاد المالية قُدرت بقيمة تقترب من الـ460 مليون دولار أمريكي، وتقدر الطاقة الاستيعابية للملعب نحو 67 ألف متفرج.

أبرز الأحداث التي أقيمت على ملعب الملك فهد:

* استضاف بطولة كأس القارات 3 مرات في أعوام 1992، 1995، 1997.

* استضاف بطولة كأس العالم للشباب 1989.

* استضاف بطولة كأس الخليج العربي أعوام 1988، 2002، 2014.

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4- ملعب الماراكانا بريو دي جانيرو بالبرازيل

أحد أكبر الملاعب الرياضية في العالم من حيث المساحة، وثاني أكبر ملعب في أمريكا الجنوبية ويتسع لـ78 ألف متفرج.

بني هذا الملعب لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 1950 ومنذ ذلك الوقت بات يخدم بعض الأندية في ريو دي جانيرو.

في عام 2010 تم إغلاق الملعب لتجديده قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2014 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

أبرز الأحداث التي أقيمت على ملعب ريو دي جانيرو:

*استضاف الملعب نهائي كأس العالم لكرة القدم 1950 بين منتخبي البرازيل والأوروجواي.

*استضاف الملعب مراسم افتتاح واختتام دورة الألعاب الخامسة عشرة للبلدان الأمريكية.

*استضاف مراسم افتتاح واختتام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016، كذلك دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016 للمعاقين.

5- ملعب الملك خليفة بالدوحة بقطر

هو ملعب متعدد الأغراض في الدوحة، وجزء من مجمع المدينة الرياضية والذي يضم أيضا أكاديمية أسباير ومركز حمد للبحرية، وبرج أسباير.

تم افتتاح الملعب في عام 1976، وتم إعادة تجديده بالكامل وتوسيعه في عام 2005 قبل دورة الألعاب الآسيوية 2006.

يتم تطوير الملعب لتصل قدرته الاستيعابية إلى ما يقرب من 50 ألف متفرج حيث سيكون أحد الملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم في 2020.

أبرز الأحداث التي أقيمت على ملعب الملك خليفة:

* استضاف الملعب مباراة ودية بين البرازيل وإنجلترا في 14 نوفمبر 2009.

* استضاف مباراة بين البرازيل والأرجنتين في 17 نوفمبر 2010.

*استضاف مباراة ودية بين إسبانيا وأورجواي في 6فبراير 2013.

* استضاف دورة الألعاب المدرسية العالمية لألعاب القوى 2009 التي أقيمت خلال الفترة بين 8 إلى 12 ديسمبر 2009.

* استضاف دورة الألعاب الآسيوية 2006.

* استضاف الملعب بطولة كأس آسيا 2011.

* سيستضيف بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

* أحد الملاعب التي ستقام عليها منافسات كأس العالم المقبلة 2020.

6- ملعب استاد القاهرة

هو الاستاد الرسمي للمنتخب المصري لكرة القدم وكانت تقام عليه مباريات الأهلي والزمالك.

تم تأسيسه عام 1958 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر تحت اسم ستاد ناصر، وتم تجديده عام 2004 قبل استضافة مصر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.

تكلفة تجديد الاستاد قُدرت بقيمة 150 مليون جنيه، ويتسع إلى ما يقرب من 75 ألف مشجع.

أبرز الأحداث التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة:

* استضاف مباريات كأس أمم أفريقيا 1986، 2006.

* استضاف مباريات كأس العالم للشباب 2009.

* استضاف مباريات كأس العالم للناشئين 1997.