يويفا يفتح تحقيقًا رسميًا مع رونالدو بسبب "احتفال أتلتيكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا رسميا، أعلن خلاله التحقيق مع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وجاء في بيان يويفا أنه وفقا للمادة 55 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي، سيتم فتح تحقيق مع رونالدو، لاتهامه بالقيام بسلوك غير لائق عقب مباراة أتلتيكو مدريد بإياب دور الـ16 لدوري الأبطال.

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وسجل رونالدو ثلاثية قاد بها يوفنتوس لربع نهائي الأبطال، وتعويض خسارة الذهاب أمام أتلتيكو بهدفين نظيفين، ليفوز السيدة العجوز (3-2) بمجموع المباراتين.

كان دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، قام بأداء نفس الحركة غير الأخلاقية، عقب مباراة الذهاب، وتم تغريمه 18 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت تقارير إنجليزية أنه من غير المرجح أن يتم إيقاف رونالدو، أسوة بما حدث مع غريمه سيميوني.