انت الان تتابع تفاصيل خبر ما علاقة منصة "تمرين" الإلكترونية بمونديال قطر؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 02:54 مساءً - أبرمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية اتفاقية تفاهم مع وزارة التعليم والتعليم العالي؛ للإعلان عن تأسيس شراكة تهدف إلى تعاون الطرفين والتنسيق لإطلاق دليل تعليمي إلكتروني متكامل يحمل اسم "تمرين".

ويجسّد هذا التعاون حرص اللجنة المنظّمة لمونديال قطر ووزارة التعليم على تعريف طلبة المدارس في البلاد وإثراء معارفهم بكل ما يتعلّق باستضافة قطر للنسخة المونديالية المقبلة، المقرّرة إقامتها شتاء عام 2022.

ويعتبر دليل "تمرين" منصّة إلكترونية ثرية بأدوات ومواد تعليمية ومصادر معلوماتية تسهم في صقل مهارات طلبة المدارس في مواد الرياضيات، والعلوم، والجغرافيا، والفنون، واللغة الإنجليزية، باستخدام أدوات تعليمية تُربط بـ"قطر 2022".

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كما يهدف هذا البرنامج الرائد إلى تعزيز شغف جيل الشباب وحماسهم للحدث الكروي الأضخم عالمياً، وتعريفهم بمختلف مميزات بطولة قطر 2022، وبرامج الإرث المصاحبة لها.

وإلى جانب ذلك تسهم المبادرة في تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى الشباب، وتشجّعهم على أن يكونوا أفراداً فاعلين في جهود التحضير والاستضافة. وتُتيح المنصّة حقيبة أدوات تضم إرشادات، ووثائق معلوماتية، وأوراق عمل، واختبارات، تُمكّن المستخدمين كالمعلّم، ومنسّقي المواد الدراسية، وأولياء الأمور، من استخدامها لتعزيز فهم الطلبة والأبناء بمختلف جوانب بطولة قطر 2022.

ويتميز البرنامج باقتباسه أمثلة تعليمية من واقع المجتمع المحلي وبطولة قطر 2022، مع الاهتمام بتصميم محتوى يدعم المنهج التعليمي القطري.

ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم، كما تسلّم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو الماضي، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية؛ من فنادق، ومطارات، وموانئ، وملاعب، ومستشفيات، وشبكات طرق سريعة، ومواصلات، وسكك حديدية من أجل استقبال ما يزيد على مليون ونصف مليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم.