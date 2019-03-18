لاسارتى يسعى لوضع برنامج خاص لمواجهة الزمالك

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تحرير:أحمد محمد ١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
لاسارتى
يعقد مارتن لاسارتى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون بعد غدٍ الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ من أجل وضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك المهمة والمرتقبة يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الدوري العام، حيث يسعى من خلاله للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالوحدات التدريبية والبدنية التي ستشهدها الفترة الحالية التي تشهد توقف المسابقة المحلية؛ لارتباط المنتخب الوطني الأول بخوض مباراتي النيجر ونيجيريا بجانب معسكر المنتخب الأوليمبي في إسبانيا الذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا.
يذكر أن لاسارتي منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب الفوز على شبيبة الساورة الجزائري أول من أمس السبت، بثلاثية نظيفة؛ حسمت بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال. وفى سياق متصل يتسلم لاسارتي تقريرًا فنيا عن اللاعبين الذين وجدوا في القاهرة خلال معسكر الفريق في برج العرب لخوض مباراة الساورة
وفى سياق متصل يتسلم لاسارتي تقريرًا فنيا عن اللاعبين الذين وجدوا في القاهرة خلال معسكر الفريق في برج العرب لخوض مباراة الساورة الجزائري، حيث يرغب في الوقوف من خلال التقرير على الحالة الفنية والبدنية للاعبين غير المقيدين إفريقيا، وكذلك اللاعبون الذين يستكملون برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة.
وشهد المعسكر غياب بعض لاعبي الفريق وهم؛ وليد سليمان وصالح جمعة وباسم علي وأحمد علاء وإسلام محارب وشريف إكرامي ومحمد نجيب وأحمد الشيخ وعمرو جمال وحمدي فتحي ومحمد شريف وهشام محمد، والذين خاضوا تدريباتهم تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية.
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