انت الان تتابع لاسارتى يسعى لوضع برنامج خاص لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

لاسارتى

يعقد مارتن لاسارتى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون بعد غدٍ الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ من أجل وضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك المهمة والمرتقبة يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الدوري العام، حيث يسعى من خلاله للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالوحدات التدريبية والبدنية التي ستشهدها الفترة الحالية التي تشهد توقف المسابقة المحلية؛ لارتباط المنتخب الوطني الأول بخوض مباراتي النيجر ونيجيريا بجانب معسكر المنتخب الأوليمبي في إسبانيا الذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا.

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يذكر أن لاسارتي منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب الفوز على شبيبة الساورة الجزائري أول من أمس السبت، بثلاثية نظيفة؛ حسمت بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال. وفى سياق متصل يتسلم لاسارتي تقريرًا فنيا عن اللاعبين الذين وجدوا في القاهرة خلال معسكر الفريق في برج العرب لخوض مباراة الساورة