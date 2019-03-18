انت الان تتابع الأهلي: نسعى لاستعادة البطولة الإفريقية الغائبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يحترم جميع المنافسين، وذلك قبل قرعة ربع نهائي البطولة الإفريقية التي تقام الأربعاء المقبل، والفريق لديه هدف واحد ومحدد؛ وهو الفوز باللقب الإفريقي، واستعادة البطولة الغائبة عن دولاب البطولات منذ آخر تتويج بها عام 2013، موضحا أن الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، ولكن الأهلي لديه رغبة محددة وهي استكمال المشوار الإفريقي حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.

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وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن دوري الأبطال عادة ما يتم تقسيمه على عدة مراحل، حيث تكون البداية دائمًا مع دور الـ32 الذي يحتاج إلى حسم مباراتي الذهاب والإياب؛ من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات التي تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، حيث تشبه هذه المرحلة منافسات الدوري، وذلك لحجز تذكرة التأهل قبل الانتقال