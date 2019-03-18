انت الان تتابع رئيس الزمالك للخطيب: أغلق مصانع «قلة الأدب» بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
محمود الخطيب
شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومًا حادًا على مسئولي النادي الأهلي، وجماهيره، مؤكدًا أن ما حدث من جماهير القلعة الحمراء، في أثناء مواجهة نظيره شبيبة الساورة الجزائري، والتي أُقيمت يوم السبت الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بثلاثية للمارد الأحمر دون رد، «لن يمر مرور الكرام»، وأوضح رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية صباح اليوم الإثنين، أنه لا يرغب في أن تكون جماهير القطبين في حالة حرب، خاصة أن مصر مقبلة على استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.
أوضح رئيس الزمالك: «ما حدث بالأمس من جماهير الأهلي لن يمر مرور الكرام.. لن أسمح بأن أتعرض للسب وكذلك نادي الزمالك الذي يعد مسؤولًا مني.. ماذا لو قامت جماهير الزمالك بسبِّ الخطيب والنادي الأهلي خلال المباريات المقبلة؟ لن أستطيع أن أتحدث أو أستنكر الأمر». وتابع رئيس الزمالك: «ما يحدث
وتابع رئيس الزمالك: «ما يحدث بسبب مسؤولي الأهلي سيتسبب في أزمة كبيرة بين جماهير الفريقين، وهو ما لا نريده بالتأكيد.. لآخر مرة أقولها، من فضلك يا خطيب، أغلق مصانع قلة الأدب التي تحدث في الأهلي، نريد أن تلتف الجماهير بجميع الانتماءات حول المنتخب في بطولة إفريقيا.. لا نريد حربا».
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بثلاثية على شبيبة الساورة، ليتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الرابعة، بعد تصدره مجموعته برصيد 10 نقاط.
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