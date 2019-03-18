انت الان تتابع ماركا: زيدان الآن أفضل مما رحل عن مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

زين الدين زيدان Advertisements

جلس الفرنسي زين الدين زيدان في فترة الـ9 شهور بين تركه تدريب ريال مدريد وعودته إلى النادي من جديد، منتظرًا عرض الفريق الملكي، مدركا تماما أن العرض سيأتي في أقرب فرصة ممكنة، ففي المقابلات الخاصة بالعمل، يسمع معظم المتقدمين إلى أي وظيفة جملة "شكرا لك، سنتصل بك لاحقا"، وهناك آخرون من المتقدمين يتحلون بالثقة بأنهم سيتلقون الاتصال بالفعل. ويملك زيدان الرفاهية الأخيرة، حيث شاهد إخفاق كل من جوليان لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، الأمر الذي أجبر رئيس النادي فلورنتينو بيريز، على الاستعانة بزيدان مرة أخرى.

حاجة جماهير ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مثل حاجة الإنسان لشرب الماء، وهو أمر حققه زيدان 3 مرات، قبل أن يقرر الرحيل دون أن يغلق الباب أمام العودة، وذلك بحسب روبرتو بالومار، في مقاله بصحيفة "ماركا" الإسبانية. عاد زيدان وهو مدرب أفضل الآن، حيث بات يملك حرية كبيرة، فهو ترك الريال بطلا لأوروبا،