ماركا: زيدان الآن أفضل مما رحل عن مدريد

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تحرير:خالد الفوي ١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
زين الدين زيدان
جلس الفرنسي زين الدين زيدان في فترة الـ9 شهور بين تركه تدريب ريال مدريد وعودته إلى النادي من جديد، منتظرًا عرض الفريق الملكي، مدركا تماما أن العرض سيأتي في أقرب فرصة ممكنة، ففي المقابلات الخاصة بالعمل، يسمع معظم المتقدمين إلى أي وظيفة جملة "شكرا لك، سنتصل بك لاحقا"، وهناك آخرون من المتقدمين يتحلون بالثقة بأنهم سيتلقون الاتصال بالفعل. ويملك زيدان الرفاهية الأخيرة، حيث شاهد إخفاق كل من جوليان لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، الأمر الذي أجبر رئيس النادي فلورنتينو بيريز، على الاستعانة بزيدان مرة أخرى.
حاجة جماهير ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مثل حاجة الإنسان لشرب الماء، وهو أمر حققه زيدان 3 مرات، قبل أن يقرر الرحيل دون أن يغلق الباب أمام العودة، وذلك بحسب روبرتو بالومار، في مقاله بصحيفة "ماركا" الإسبانية. عاد زيدان وهو مدرب أفضل الآن، حيث بات يملك حرية كبيرة، فهو ترك الريال بطلا لأوروبا،
حاجة جماهير ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مثل حاجة الإنسان لشرب الماء، وهو أمر حققه زيدان 3 مرات، قبل أن يقرر الرحيل دون أن يغلق الباب أمام العودة، وذلك بحسب روبرتو بالومار، في مقاله بصحيفة "ماركا" الإسبانية.
عاد زيدان وهو مدرب أفضل الآن، حيث بات يملك حرية كبيرة، فهو ترك الريال بطلا لأوروبا، وعاد إليه في وضعية سيئة، لكنه عاد وفي جعبته الطمأنينة التي يحتاج إليها الفريق.
زيدان يملك الخبرة الكبيرة الآن، ويعرف كيفية السيطرة على اللاعبين، وهو ما ظهر في قرار مشاركته الحارس كيلور نافاس، ففي الوقت الذي ظن فيه الكثيرون أن الحارس الكوستاريكي سيغادر الريال، نجح زيدان في إغلاق ذلك الباب، وهذه قوة زيدان التي يحتاج إليها الريال.
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