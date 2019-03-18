انت الان تتابع أجر سانشيز يقف عائقًا أمام انتقاله إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٨ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

أليكسيس سانشيز

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تفكير يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع التشيلي أليكسيس ساشنيز الصيف المقبل، خاصة أن مدرب مانشستر يونايتد الحالي أولي جونار سولسكاير يرغب في التخلص من الأجر الأسبوعي الضخم الذي يحصل عليه سانشيز مع الفريق، والذي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، ومع ذلك يدرك اليوفي جيدًا أن مستوى سانشيز انخفض بشدة هذا الموسم، ولا ينوي النادي الإيطالي في الدخول في مفاوضات مكثفة إن بالغ النجم التشيلي في طلباته المادية، حيث سينخفض أجره الأسبوعي في حال رحل إلى السيدة العجوز.

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ويبحث اليوفي عن تدعيم صفوفه، ويؤمن الفريق الإيطالي بقدرته على إعادة سانشيز إلى أفضل مستوياته من جديد. ومع وجود كريستيانو رونالدو، ووصول أرون رامسي الموسم المقبل مقابل حصوله على أجر أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني، لن تكون إدارة اليوفي على استعداد لتقديم أجر أسبوعي ضخم للنجم التشيلي. ويبلغ سانشيز