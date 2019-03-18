هل انتهى عصر التتويج بالألقاب لتشيلسي؟

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مرة أخرى، بات تشيلسي قريبًا من الخروج بموسم مخيب للآمال والفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مستقبل الفريق

يبدو أن أيام التتويج بالألقاب قد ذهبت من أمام تشيلسي، وذلك بعد الخسارة أمس أمام إيفرتون بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، ونجح البلوز في التتويج بـ15 لقبًا منذ أن اشترى الروسي رومان أبراموفيتش الفريق في عام 2003، وبعد كل النجاحات التي حققها الفريق اللندني معه في تلك السنوات، بات تشيلسي مهددًا وبقوة للغياب عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، ويواجه تشيلسي أيضًا خطر الحرمان من إبرام التعاقدات في الميركاتو الصيفي والشتوي المقبلين، وبات الفريق مهددًا بخسارة نجمه الأول إيدين هازارد الذي ينتهي تعاقده في عام 2020.

وقال محلل شبكة سكاي سبورتس وقائد ليفربول السابق جرايمي ساونيس: "هناك فترة صعبة للغاية بانتظار تشيلسي في الأيام المقبلة، ويبدو من الواضح أن الفريق لن يتمكن من التتويج بالألقاب في المستقبل القريب". وأضاف: "إذا كنت هازارد، واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وتمر حاليًا بأفضل فترة في مسيرتك، فستكون رغبتك

وقال محلل شبكة سكاي سبورتس وقائد ليفربول السابق جرايمي ساونيس: "هناك فترة صعبة للغاية بانتظار تشيلسي في الأيام المقبلة، ويبدو من الواضح أن الفريق لن يتمكن من التتويج بالألقاب في المستقبل القريب". وأضاف: "إذا كنت هازارد، واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وتمر حاليًا بأفضل فترة في مسيرتك، فستكون رغبتك الأولى هي الفوز بالألقاب الكبرى، هل سيتحقق ذلك في تشيلسي؟ لا أعتقد ذلك، فالفريق يعاني من أجل الوجود في المراكز الأربعة الأولى بالدوري، وسيكون أمام تشيلسي قرار كبير يتوجب على الإدارة اتخاذه ما بين قبول العروض التي ستأتي لشرائه والاستفادة ماديًا من ورائه، أو تركه يرحل بالمجان بعد 15 شهرًا". واتفق لاعب توتنهام وليفربول السابق جيمي ريدناب مع رأي ساونيس بشأن المستقبل المجهول الذي ينتظر تشيلسي. وقال ريدناب: "هازارد هو مفتاح تشيلسي، فهو انضم إلى البلوز من أجل دوري أبطال أوروبا، وإذا لم يتأهل تشيلسي إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، فسيملك النجم البلجيكي العذر للرحيل، بالفعل أظهر هازارد ولاءه للنادي كثيرًا ولا مجال للتشكيك في حبه الشديد للبلوز، ولكنه سيكون في مأزق كبير إن لم يتأهل تشيلسي إلى دوري الأبطال، وكذلك النادي سيمر بمأزق، خاصة أن تلك البطولة توفر الكثير من الأموال للأندية التي تشترك بها، ولن يجد تشيلسي اللاعب القادر على تعويض رحيل هازارد". Advertisements وتابع: "عندما توج تشيلسي بالألقاب، كان لديهم ديديه دروجبا واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ومن ثم أتى من بعده دييجو كوستا، والآن لا يملك تشيلسي تلك النوعية من اللاعبين، وبالتالي على جماهير الفريق التحلي بالصبر". وواصل: "يحاول تشيلسي بشتى الطرق الإبقاء على هازارد، ولكن إذا فشلوا في ذلك، فأتمنى أن يحصل لاعبون مثل كالوم هودسون أودوي على الفرصة، فالجماهير ترغب في مشاهدة حصول الشباب على الفرص". وأعرب ساونيس عن ذعره من المستوى الذي قدمه تشيلسي في مباراة إيفرتون أمس، حيث بدوا كما لو كانوا فريقا خماسيا، فبعد أن سيطر البلوز على الشوط الأول في ملعب جوديسون بارك فشلوا في تسجيل أي أهداف، قبل أن يسكن شباك الفريق هدفان في الشوط الثاني، لتتعرض حظوظ تشيلسي في إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، لانتكاسة كبيرة. وقال ساونيس: "شعرت بالفزع من مستوى تشيلسي، ربما يمتلكون الجودة للعب في مباريات الخماسي، فعند النظر إلى الإحصائيات، سنجد أنهم امتلكوا نحو ثلثي الاستحواذ على الكرة، وسيطروا على كل شيء، وفي نهاية المطاف خسروا 2-0، تشيلسي يستحوذ على الكرة كثيرًا، ولكنه يسيطر عليها في نصف ملعبه كما لو كان فريقا خماسيا". وتابع: "إذا أخرجنا إيدين هازارد من المعادلة، فمن أين ستأتي خطورة تشيلسي، فوسط ملعب الفريق يتكون من نجولو كانتي، وهو لاعب مذهل ولكنه لا يجيد الأدوار الهجومية، وإلى جانبه يوجد جورجينو، الذي سجل هدفين هذا الموسم، وهناك روز باركلي الذي لم يسجل أي أهداف، وبالتالي كان المزيج خطأ بكل المقاييس". وواصل: "إذا أصر تشيلسي على الاعتماد على جورجينو، فيجب أن يوجد إلى جانبه لاعب صاحب نزعة هجومية، فلا يمكن الاعتماد على هازارد فقط في كل المباريات كمصدر وحيد لتشكيل الخطورة". واختتم: "الأمر لا يتعلق بمباراة إيفرتون فقط، هذا هو حال تشيلسي، وبالتالي من الطبيعي أن ينهوا الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى".

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