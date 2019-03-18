السعودية تستضيف بطولة العالم لكرة السلة للمدن 3× 3

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أقيمت اليوم الإثنين، مراسم توقيع عقد استضافة السعودية لبطولة العالم لكرة السلة للمدن 3×3 المقرر إقامتها

منتصف أكتوبر المقبل.

وتم التوقيع بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الرحمن المسعد، والنائب الأول للاتحاد الدولي إجناسيو أندريس، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجمع الأولمبي بمدينة الرياض.

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وقال الأمير عبد العزيز، إن هذه الاتفاقية تنص على إقامة البطولة بمحافظة جدة في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنها تعد خطوة أولية لاستضافة بطولات عالمية أكبر في المستقبل القريب، والتي تعزز من مكانة المملكة رياضيا على المستوى العالمي.

ومن جانبه، قدم إجناسيو أندريس، شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكرة السلة على استضافة البطولة معبرًا عن ثقته بنجاح المملكة في هذه الاستضافة نظرا للإمكانيات التي تمتلكها.

وثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، دعم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في استضافة البطولة والتي تعد من أقوى البطولات العالمية لمسابقة 3×3 للمدن لكرة السلة.