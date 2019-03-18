إنجليزي وبرازيلي وبلجيكيان مطلوبون لتدعيم قلعة سانتياجو برنابيو

جدة - عمرو شويل مدريد - الخليج 365:

بعد أسماء إيدين هازارد، البلجيكي لاعب تشيلسي، ومواطنه كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، والنجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، يأتي اسم الإنجليزي رحيم سترلينج، جناح مهاجم فريق مانشستر سيتي، على قائمة المطلوبين لتدعيم فريق ريال مدريد الإسباني.

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ومنذ عودة زين الدين زيدان لتدريب الملكي وهو يسعى لتدعيم قلعة سنتياجو برنابيو بأفضل النجوم، بعد تراجع أداء الفريق في الدوري، وخروجه من أبطال أوروبا، وخسارته لكأس إسبانيا.

ووفق ما أوردته صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد وضعت إدارة النادي الملكي 300 مليون يورو تحت تصرف زيدان في سوق الانتقالات من أجل جلب اللاعبين الذين يحتاجهم، ضمن خطة إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسم عانى خلاله الميرنغي من جفاف الألقاب.

بينما يعيش سترلينغ موسمًا رائعًا رفقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث تطور معدل اللاعب التهديفي ونسبة صناعته للأهداف تحت قيادته بشكل ملحوظ، مما يجعله هدفا محتملا لزيدان.