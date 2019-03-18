شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ»: نستعد للزمالك ولدينا هدف واحد وهو الفوز باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، احترام القلعة الحمراء لجميع المنافسين قبل إجراء قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، الأربعاء القادم.

ويواجه الأهلي أحد الفرق الثلاثة التي احتلت المركز الثاني بالمجموعات الأولى والثانية والثالثة، وهي صن داونز الجنوب أفريقي وحوريا الغيني والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري، على الترتيب.

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وأوضح «عبدالحفيظ»، حسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «الأهلي لديه هدف واحد ومحدد؛ وهو الفوز باللقب الأفريقي، واستعادة البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ آخر تتويج بها عام 2013».

وأشار إلى أن الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، مؤكدًا أن الأهلي لديه رغبة محددة، وهي استكمال المشوار الإفريقي حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.

وأضاف «عبد الحفيظ»: «نعود للتدريبات يوم الأربعاء المقبل؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية في مشوار الدفاع عن اللقب المحلي».

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك، يوم 30 مارس الجاري، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.