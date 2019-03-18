شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة «سواريز» أمام أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحوم الشكوك حول أمكانية مشاركة نجم نادي برشلونة الإسباني لويس سواريز مع فريقه في الفترة المقبلة التي ستشهد مباريات قوية أمام أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد.

وتعرض الأوروجواني لالتواء في كاحله أثناء مباراة فريقه، أمس، أمام ريـال بيتيس، ليخرج مستبدلًا في الدقيقة 89.

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وأعلن النادي الكتلوني إجراء فحوصات، اليوم، على لاعبه، بينما يبدو من المستبعد أن يلحق «سواريز» بمنتخب بلاده الذي سيخوض، الجمعة، مباراة أمام أوزبكستان في نصف نهائي كأس الصين، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب تضع مشاركته في مباراتي ربع نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، في 10 و16 أبريل، محل شك.

وفي حال حدوث ذلك، سيعني أيضًا غيابه عن عدد من ثلاثة مباريات قوية في الدوري الإسباني وهي ديربي كتلونيا أمام إسبانيول، ومباراتي فياريال وأتليتكو مدريد.

وتأتي إصابة «سواريز» لتزيد معاناة المدير الفني للفريق إيرنستو فالفيردي، إذ يفتقد لخدمات جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي أيضًا، الذي أصيب في مباراة ليون الأسبوع الماضي.