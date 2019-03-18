شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ ممثلًا للأهلي في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام بعد غد الأربعاء لتحديد مباريات دور الـ8 بالبطولة.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

والفرق الثلاثة المرشح أحدها لمواجهة الأهلي هي صن داونز الجنوب إفريقي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ١٠ نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربي صاحب المركز الأول، وحورويا الغيني الذي نجح في حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط، خلف الترجي التونسي، صاحب المركز الأول برصيد ١٤ نقطة، وأخيرا النادي الرياضي القسنطيني الجزائري الذي نجح في التأهل عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الأول في المجموعة برصيد١١ نقطة.