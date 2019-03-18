المنتخب المغربي يدخل معسكرًا تدريبيًا في الرباط

بدأ المنتخب المغربي، اليوم الإثنين، معسكره التدريبي في الرباط تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

ويأتي المعسكر، استعدادا لمواجهة مالاوي يوم 22 من الشهر الحالي، في آخر جولات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الصيف المقبل في مصر، ثم لقاء الأرجنتيني الودي، بعدها بـ4 أيام على ملعب طنجة الكبير.

وستتواصل تحضيرات الأسود في الرباط بالملعب الملحق لمولاي عبد الله، بواقع حصة تدريبية في اليوم حت يوم الخميس، موعد التنقل والسفر صوب بلانتاير في مالاوي لخوض المباراة.

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وتخلف عن اللحاق بالمعسكر، حكيم زياش الذي تعرض للإصابة رفقة ناديه أياكس أمستردام في انتظار حلوله ليعرض حالته على طبيب المغرب عبد الرزاق هيفتي.

كما التحق لاعبا الرجاء عبد الإله الحافيظي، وزكرياء حدراف، العائدان من رحلة الكونغو، رفقة الفريق بعدما سبقهما بدر بانون الذي تخلف عن مرافقة ناديه؛ بسبب الإيقاف.

يُذكر أنَّ المنتخب المغربي، حجز مقعده في بطولة أمم أفريقيا، ولن تؤثر نتيجة مواجهة مالاوي على تأهله.