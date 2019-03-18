رسميًا: برشلونة يعلن مدة غياب سواريز

أعلن برشلونة، صباح اليوم الإثنين، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لويس سواريز مهاجم الفريق، خلال الانتصار بنتيجة (4-1) على ريال بيتيس، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الليجا.

وقال البيان الرسمي للنادي: "أكدت الاختبارات، التي أجراها سواريز هذا الصباح، أنه يُعاني من التواء في كاحله الأيمن، وسيغيب لفترة بين 10 إلى 15 يوما، ولن يلتحق ببعثة منتخب أوروجواي خلال فترة التوقف الدولي".

واشتكى سواريز من آلام، في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليقرر إرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا، الدفع بفيليب كوتينيو بدلا منه.

ونجح سواريز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، أمس، كما صنع الهدف الثاني الذي أحرزه ليونيل ميسي.