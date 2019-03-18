رونالدو خلف القضبان الخميس المقبل

أكد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم اليوم الاثنين على أنه فتح تحقيقا بشأن احتفال النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم نادى يوفنتوس الإيطالي ضد جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني، على هامش لقائهما الأخير فى إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو قد نجح فى قيادة اليوفى للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بتسجيله هاتريك فى مرمى أتلتيكو مدريد، ليعوض خسارة لقاء الذهاب بثنائية، قبل أن يحتفل بطريقة مثيرة للجدل أمام جماهير الروخى بلانكوس، التى كانت حاضرة فى ملعب اليوفى.

وقال بيان الاتحاد الأوروبى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيقات التى سوف تجرى يوم 21 من شهر مارس الجارى.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أكدت أن النجم البرتغالى لفريق السيدة العجوز، لن يتلقى عقوية الإيقاف بسبب احتفاله بعد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد، خاصة وأن دييجو سيميونى مدرب الروخى بلانكوس قام بنفس الإحتفال خلال لقاء الذهاب، وغرم فقط 20 ألف يورو.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سوف يواجه فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نادى أياكس الهولندى الذى أقصى حامل اللقب ريال مدريد الإسباني.