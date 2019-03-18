بعد الفوز بالديربي.. أزمة إيكاردي تقترب من الحل

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي، من حل أزمة لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الغائب عن المشاركة مع الفريق، منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن ستيفن تشانج رئيس إنتر ميلان، مستعد لحل أزمة ماورو إيكاردي هذا الأسبوع.
ونوه الموقع أن يوم الجمعة المقبل قد يكون موعد الاجتماع الحاسم بين رئيس إنتر ميلان وماورو إيكاردي.
في المقابل، صرحت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي "لم يتصل بي أحد ليقول لي أن هناك مناقشات، ربما يجتمعون مع ماورو".
وتابعت واندا "لا أعرف من يجب أن يتحدث معه، لكنني لست بحاجة لأن أكون هناك، تحدثنا مع ماروتا، نحن قريبون من التوافق والسلام".
وختمت "ماورو يتعافى، مشكلة إيكاردي لم تكن في الأموال أو علاقته مع زملائه في الفريق".
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