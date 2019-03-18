شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي: سواريز يعاني من التواء حاد في الكاحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (مدريد)

كشف مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز تعرض لالتواء حاد في كاحله خلال فوز فريقه على ريال بيتيس 4-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم أمس (الأحد).

وخرج سواريز الذي سجل هدفا لفريقه في المباراة، في الدقيقة ما قبل الأخيرة، ودخل بدلا منه البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وقال فالفيردي في تصريحات بعد المباراة، إن المهاجم الذي سجل 18 هدفا لفريقه في الليغا هذا الموسم «يعاني من التواء حاد. سنرى ما سيقوله الأطباء لكن هذا هو الشعور الذي لدينا».

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وتأتي إصابة سواريز مع انطلاق استراحة المباريات الدولية، ما يرجح غيابه عن مباراة منتخب بلاده ضد أوزبكستان في دورة كأس الصين الدولية الجمعة.

لكن النادي المتصدر لترتيب الليغا، يأمل في عودة مهاجمه لخوض مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد في السادس من أبريل، التي ستكون قبل أربعة أيام من مواجهة مرتقبة أخرى لفريقه ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني الفريق الكاتالوني من إصابة مهاجم آخر هو الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيبتعد لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب تمزق عضلي.