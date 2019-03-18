شكرا لقرائتكم وزير الشباب فى قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب بالجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة غدا، قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب لدور الـ32 بمركز التعليم المدنى بالجزيرة. سيتم سحب القرعة لأوائل الـ27 محافظة ثم يتم سحب قرعة لـ5 فرق أصحاب المركز الثانى على مستوى الجمهورية عشوائيا ليكتمل العدد 32 فريق من مختلف الجمهورية، حيث سيقام بنظام الكأس وخروج المغلوب. يحضر القرعة مديرو مديريات الشباب والرياضة ومجالس ادارت مراكز الشباب المتأهلة بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب فى قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب بالجزيرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.