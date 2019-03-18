دورى أبطال أوروبا يدفع تشيلسى لإقالة "سارى"...

جدة - عمرو شويل يدرس نادى تشيلسى الإنجليزى، إقالة ماوريسيو سارى المدير الفنى للفريق اللندنى من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الهزيمة التى تعرض لها تشيلسى أمام إيفرتون بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويواجه تشيلسى خطر عدم التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما توقف رصيده عند 57 نقطة فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى.

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن تشيلسى يدرس إستغلال فترة التوقف الدولية لإقالة سارى، فى الوقت الذى تعالت فيه بعض الأصوات داخل النادى اللندنى مطالبة الإدارة بمنح ماوريسيو سارى مهلة جديدة من أجل تحقيق لقب الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

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ويخشى المؤيدون لإقالة سارى من تدريب تشيلسى، إستمرار تراجع نتائج الفريق حال مواصلة المدرب الإيطالى لمشواره مع "البلوز"، بعد سلسلة من النتائج السيئة بخسارتين وتعادل فى أخر خمس مباريات.

وكانت قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، أوقعت تشيلسى فى مواجهة سلافيا براج التشيكى.