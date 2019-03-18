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«برج العرب» يهدد مشوار الأهلى والزمالك فى أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يعد استاد الجيش ببرج العرب واحدا من أكبر الملاعب فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته 145 فدانا ويتسع إلى ما يقارب من 80 ألف مشجع.

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لكنه فى الفترة الماضية أقيم عليه عدد من المباريات المتتالية بسبب الانشغال بتشييد عدد من الملاعب لاستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية 2019، الأمر الذى جعل أرضية الملعب تبدو سيئة، وشاهدنا ذلك بصورة واضحة فى مباراة الأهلى الماضية مع شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، التى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة.

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ومن المفترض أن تقام عليه مباريات الأهلى والزمالك فى البطولة الأفريقية، الأمر الذى يصعب المهمة عليهم بسبب سوء أرضية الملعب.

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