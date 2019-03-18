شكرا لقرائتكم رسميا.. رونالدو مهدد بالإيقاف فى دورى أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، اليوم،، فتح تحقيق فى احتفال كريستيانو رونالدو المثير للجدل خلال المباراة التى جمعت بين ناديا يوفنتوس الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى فى مدينة "تورينو" الإيطالية، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" فى فوز يوفنتوس على أتليتكو مدريد بثلاثية نظيفة، قبل أن يحتفل بالصعود للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بطريقة غير لائقة أمام جماهير اتلتيكو مدريد.

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ذكرت شبكة "سكاى سبورتس" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، سيناقش احتفال كريستيانو رونالدو يوم 21 مارس الجارى، حيث تعقد لجنة الانضباط إجتماعاً لمناقشة الواقعة.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، قرر تغريم دييجو سيميونى المدير الفنى لنادى أتلتيكو مدريد الإسبانى 20 ألف يورو، بعدما احتفل بنفس الطريقة فى مباراة الذهاب التى انتهت بخسارة يوفنتوس بهدفين دون مقابل.

جدير بالذكر أن قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا أوقعت يوفنتوس فى مواجهة أياكس أمستردام الهولندى.