شكرا لقرائتكم فقد الثقة فى نفسه.. أسطورة الكرة الإنجليزية ينصح محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الآن شيرار أحد أساطير الكرة الإنجليزية، النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول، بتغيير أسلوب اللعب من أجل استعادة تألقه مع "الريدز".

وقال شيرار فى تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية، "طريقة لعب محمد صلاح أصبحت محفوظة لمدافعى أندية الدورى الإنجليزى، جميع المدافعين باتوا يعلمون جيداً ماذا يريد محمد صلاح أن يفعل بالكرة، الانطلاق للداخل من اليمين من أجل التسديد بقدمه اليسرى".

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أضاف نجم نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن المعتزل، "يبدو أن محمد صلاح فقد الثقة فى نفسه، ولم يعد يظهر بنفس المستويات الرائعة التى كان يظهر عليها فى الموسم الماضى، هذا الأمر يثير قلق ليفربول مع دخول مسابقة الدورى الإنجليزى مرحلة الحسم".

وسجل ساديو مانى هدفا وتسبب فى ركلة جزاء، ليقود ليفربول إلى صدارة الدورى الإنجليزى مؤقتا، بفوزه على مضيفه فولهام 2-1، فى المباراة التى جمعتهما أمس بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة فى صدارة الدورى الإنجليزى، متفوقاً بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى الذى يمتلك مباراة مؤجلة.