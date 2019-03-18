شكرا لقرائتكم على جبر سليم بعد مغادرته مران المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة سلامة على جبر مدافع فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى، بعد خروجه مصابا فى مران الفراعنة الأول الذى أقيم أمس بالملعب الفرعى ببرج العرب.

وغادر على جبر مران الأمس واشتكى من آلام فى العضلة الضامة، إلا أن الفحوصات التى خضع لها بمعرفة الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة أثبتت سلامته.

Advertisements

يذكر أن المنتخب الوطنى سيواجه النيجر يوم 23 مارس الجارى قبل أن يلتقى نيجيريا وديا يوم 26 من نفس الشهر.