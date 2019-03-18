شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الدورة الودية فى إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الودية التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى إسبانيا، مواعيد جمع المباريات التى ستقام فى الدورة . وتقام الدورة وفقا للمواعيد المعلنة فى الفترة من 20 حتى 26 مارس الجارى، ويخوض المنتخب الأولمبى مباراتين الأولى أمام أمريكا يوم الجمعة المقبل، والثانية أمام هولندا يوم الثلاثاء. Advertisements ويشارك فى الدورة العديد من المنتخبات العالمية هى فرنسا والأرجنتين وكوريا الجنوبية وأوكرانيا والصين أيسلندا والمكسيك والأوروجواى والسعودية.



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