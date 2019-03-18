شكرا لقرائتكم حسين الشحات فى العمرة بعد أول هدف أفريقى مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق، بعد مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى ختام دور المجموعات والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وتأهل الفريق الأحمر على رأس مجموعته إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى أداء مناسك العمرة.

وكان حسين الشحات قد سجل أول أهدافه الأفريقية، وثانى أهدافه عموماً بالقميص الأحمر فى ثلاثية الأهلي بشباك شبيبة الساورة.

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ونشر الشخات صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، مرتدياً زى الإحرام بصحبة زوجته وأولاده فى مكة المكرمة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك في 30 مارس الجاري، ضمن مؤجلات الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام، التي يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة.