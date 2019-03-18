شكرا لقرائتكم الأهلى عن منافس ربع نهائى دورى الأبطال : نحترم الجميع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن فريقه يحترم جميع المنافسين، وذلك قبل قرعة ربع نهائي البطولة الإفريقية التي تقام الأربعاء المقبل، مضيفاً: "الأهلي لديه هدف واحد ومحدد؛ وهو الفوز باللقب الافريقي، واستعادة البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ آخر تتويج بها عام 2013"

ويبقى الأهلي على موعد مع مواجهة واحدٍ من الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهته وهي؛ صن داونز الجنوب إفريقي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ١٠ نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربي صاحب المركز الأول، وحورويا الغيني الذي نجح في حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط ، خلف الترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد ١٤ نقطة، وأخيرا النادي الرياضي القسنطيني الجزائري الذي نجح في التأهل عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط خلف مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الأول في المجموعة برصيد١١ نقطة .

وأوضح أن الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، ولكن الأهلي لديه رغبة محددة وهي استكمال المشوار الإفريقي حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.

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وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن دوري الأبطال عادة ما يتم تقسيمه على عدة مراحل، حيث تكون البداية دائمًا مع دور الـ32 الذي يحتاج إلى حسم مباراتي الذهاب والإياب؛ من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات التي تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، حيث تشبه هذه المرحلة منافسات الدوري، وذلك لحجز تذكرة التأهل قبل الانتقال إلى ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي، والذي يتطلب مزيدا من التركيز والاجتهاد والتوفيق؛ من أجل النجاح في تخطي تلك المراحل تلك الأخرى للوصول إلى النهائي.

وكشف عبد الحفيظ إنه تقرر خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري، استعدادًا لمواجهة الزمالك، مضيفاً أنه لم يتحدد بعد موعد أو طرف المباراة الودية، مؤكدًا أنه جارٍ الاتفاق مع أحد الأندية لخوض تلك المباراة التجريبية.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من الودية المقبلة؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك المهمة والمرتقبة، مشيراً أن المباراة الودية المرتقبة ستكون فرصة جيدة لتجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضا الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية، من أجل تجهيز الجميع والاطمئنان على حالة المصابين.