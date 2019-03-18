شكرا لقرائتكم أزمة البريميرليج وغضب بسبب ضحايا نيوزبلندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الانسانية فوق كل شىء، والإرهاب لا دين له، هذا هو لسان حال الجمهور الإنجليزى المتابع الجيد لمباريات البريميرليج الذين شنوا عبارات الغضب الشديد تجاه الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، والشركة الراعية لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن الجماهير اتهمت تجاه الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، والشركة الراعية لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز بالنفاق، بسبب عدم الوقوف "دقيقة حداد" قبل انطلاق مباريات "البريميرليج" وكأس الاتحاد"، تكريماً لأرواح ضحايا المذبحة المروعة على مسجد "النور" ومسجد "لينوود" فى مدينة "كرايست تشيرش"، بنيوزيلندا الجمعة الماضية التى قتل فيها 50 شخصا وجرح العشرات.

وأشارت الإذاعة البريطانية، أن مباريات الدورى الإنجليزى شهدت وقوف اللاعبين والجماهير "دقيقة حداد" تكريماً لأرواح ضحايا حادث نيس الإرهابى، الذى وقع فى يوليو 2016 مما أسفر عن مصرع 86 شخصاً وإصابة 300 آخرين.

كما وضعت أندية الدورى الإنجليزى "شارات سوداء" وتم عزف النشيد الوطنى الفرنسى قبل انطلاق المباريات بعد الهجمات الإرهابية، التى تعرض لها العاصمة الفرنسية "باريس"، فى نوفمبر 2015 وأوقعت 130 قتيلاً.