شكرا لقرائتكم لاسارتى يستعين بكل أوراقه لمواجهة الزمالك فى قمة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتسلم مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، تقريرًا فنيًا عن اللاعبين الذين تواجدوا فى القاهرة خلال معسكر الفريق فى برج العرب لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات، والتى حسمها الفريق بثلاثية دون رد.

ويرغب لاسارتى فى الوقوف من خلال التقرير على الحالة الفنية والبدنية للاعبين غير المقيدين أفريقيا، وكذلك اللاعبين الذين يستكملون برنامجهم التأهيلى للتعافى من الإصابات المختلفة.

وشهد معسكر الإسكندرية غياب بعض لاعبى الأهلى وهم؛ وليد سليمان وصالح جمعة وباسم على وأحمد علاء وإسلام محارب وشريف إكرامى ومحمد نجيب وأحمد الشيخ وعمرو جمال وحمدى فتحى ومحمد شريف وهشام محمد، والذين خاضوا تدريباتهم تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية، يذكر أن الأهلى يستأنف تدريباته بعد غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الحالى، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

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كما يعقد لاسارتى، جلسة خاصة مع جهازه المعاون بعد غدٍ الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق، من أجل وضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك.

ويسعى لاسارتى خلال الجلسة مع جهازه المعاون أيضًا، للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالوحدات التدريبية والبدنية التى ستشهدها الفترة الحالية التى تشهد توقف المسابقة المحلية؛ لارتباط المنتخب الوطنى الأول بخوض مباراتى النيجر ونيجيريا بجانب معسكر المنتخب الأولمبى فى إسبانيا الذى يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام أمريكا وهولندا.