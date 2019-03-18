شكرا لقرائتكم هازارد لـ تشيلسى: لن أتخلى عن حلم ريال مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه البلجيكى إيدين هازارد نجم خط وسط فريق تشيلسى الإنجليزى، رسالة قوية إلى إدارة البلوز بشأن الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هازارد أخطر إدارة تشيلسى بأنه لن يتنازل عن تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، مؤكداً أن هذا هو الحلم الأكبر له منذ الطفولة.

وكان هازارد قد صرح أكثر من مرة طوال السنوات الأخيرة برغبته فى الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وأن هذا الأمر حلمه الأكبر منذ طفولته.

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أوضحت الصحيفة، أن المقربين من اللاعب البلجيكى اعترفوا بأن عودة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفنى لريال مدريد أسعدت هازارد كثيراً، حيث إن زيدان كان أول من رشحه للعب فى "الملكى” خلال عام 2010.

ورغم ذلك، أكدت هذه المصادر بأن عودة زيدان لنادى ريال مدريد ليست هى الدافع وراء رغبة هازارد المؤكدة فى الانضمام لناديه المفضل، حيث إنه اتخذ قراره بالانتقال إلى نادى العاصمة الإسبانية سواء تحت قيادة زيدان أو غيره من المدربين.

وشددت الصحيفة، أن نجاح صفقة انتقال هازارد من تشيلسى إلى ريال مدريد لا تعتمد على قرار اللاعب البلجيكى وحسب، بل أن الأمر يتعلق بصورة أكبر بالاتفاق الذى سيبرمه الناديان الإنجليزى والإسبانى.

جدير بالذكر أن العقوبة الموقعة على تشيلسى من قبل الاتحاد الأوروبى "يويفا"، والتى تقضى بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد حتى 2020، لن تؤثر على قراره ببيع هازارد إلى ريال مدريد، كما قدرت قيمة الصفقة بين 100 و120 مليون يورو.