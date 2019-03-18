شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنان حسين فهمى يهنئ اللاعب شريف ندا فى أولمبياد أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الكبير حسين فهمى، المتواجد حالياً فى الإمارات، على تهنئة اللاعب شريف ندا، لاعب التزلج على العجلات، بعد إنهائه سباق 300 متر فى المركز الثانى ضمن منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وعلى جانب آخر، يستضيف شاطئ "لامير دبى" منافسات السباحة فى المياه المفتوحة ضمن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التى تستضيفها أبو ظبى، وأظهر مقطع فيديو بعض المنافسات التى تجرى فى هذا الشاطئ من خلال المنافسات المفتوحة، وعلى عكس المعتاد فى مثل سباقات السياحة.



جانب من منافسات السباحة المفتوحة فى مدينة ابوظبى

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الجمهور يتابع منافسات السباحة المفتوحة فى ابوظبى

وتقام منافسات الأولمبياد الخاص العالمى بأبوظبى بمشاركة قرابة 195دولة يمثلها 7500لاعب ولاعبة يتنافسون فى 24 رياضة ووتشارك مصر ببعثة تضم 67 لاعبا ولاعبة.

يذكر أن بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، واصلت حصد الميداليات المتنوعة والتى وصلت إلى 26 ميدالية بين ذهب وفضة وبرونز، وفاز لاعبو ولاعبات الجمباز بـ 3 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات، عن طريق يوسف خالد ذهبيتين وفضية، بالإضافة إلى المركزين الرابع والسادس، وحققت نور الدين حسن ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين، بينما حققت آية السيد الفوز بفضيتين وبرونزية ومركز خامس، ودينا طارق الفوز بفضية و3 برونزيات، كما حقق البولينج ذهبية الفرق.