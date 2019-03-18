شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستعد لمواجهة الزمالك بأداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلي، فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق بعد مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى ختام دور المجموعات والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة وتأهل الفريق الأحمر على رأس مجموعته إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى أداء مناسك العمرة .

وكان حسين الشحات قد سجل أول أهدافه الأفريقية وثانى أهدافه عموماً بالقميص الأحمر فى ثلاثية الأهلي بشباك شبيبة الساورة.

ونشر الشخات صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مرتدياً زى الإحرام بصحبة زوجته وأولاده فى مكة المكرمة.

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ويستعد النادى الأهلي لمواجهة غريمه التقليدى نادى الزمالك فى 30 مارس الجارى، ضمن مؤجلات الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام، التي يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة.



الشحات