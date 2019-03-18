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الأشعة تثبت سلامة على جبر عقب خروجه من مران المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة سلامة على جبر، مدافع فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى، بعد خروجه مصاباً فى مران الفراعنة الأول الذى أقيم أمس بالملعب الفرعى ببرج العرب.

وغادر على جبر مران الأمس واشتكى من آلام فى العضلة الضامة، إلا أن الفحوصات التى خضع لها بمعرفة الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة أثبتت سلامته.

يذكر أن المنتخب الوطنى سيواجه النيجر يوم 23 مارس الجارى قبل أن يلتقى نيجيريا وديا يوم 26 من نفس الشهر.

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