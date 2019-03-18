شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة صعود الزمالك إلى دور الـ8 بالكونفدرالية × 20 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق الزمالك حسم التأهل إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل مع حسين داى الجزائرى فى ختام دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة. يستعرض الخليج 365 تأهل الفريق الأبيض فى 20 معلومة بالتقرير التالى: - انتهاء مباراة الختام بالتعادل السلبى. - أقيمت المباراة على ملعب 5 يوليو بالجزائر. - صعد الزمالك أول مجموعته برصيد 9 نقاط. - أدار لقاء ختام المجموعات الحكم السنغالى ماجيتى نداى. - 9 نقاط لفريق جورماهيا الكينى حسمت تأهله ثانى المجموعة بنفس الرصيد. - جروس أجرى تبديلين فى المباراة بنزول محمود عبد المنعم كهربا بديلا للمغربى حميد أحداد ونزول محمود عبد العزيز بدلا من احمد سيد زيزو فى الشوط الثانى. - خاض الزمالك 6 مباريات محققا انتصارين و3 تعادلات وخسارة وحيدة. - مرتضى منصور تحدث مع اللاعبين بين الشوطين لإخبارهم بسوء الحكم واحتمالية احتسابه ركلة جزاء وهمية - سجل الزمالك 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف فى دور المجموعات. Advertisements - الزمالك يخوض مباراة الذهاب فى دور ربع النهائى خارج أرضه. - الزمالك ممنوع من الراحة عقب العودة من الجزائر وتدريب فى الخامسة مساء اليوم. - مكافآت بالدولار للاعبين عقب التأهل. - وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من الجزائر فى السادسة والنصف صباح اليوم. - عودة بعثة الفريق بطائرة خاصة استعدادا للمقاولون مبكرا . - الزمالك يفتقد ساسى وأحداد فى ربع نهائى الكونفدرالية بسبب الإنذارات. - الزمالك لم يحصل الزمالك على أى ركلة جزاء فى دور المجموعات. - سيواجه الزمالك فى ربع نهائي الكونفدرالية أحد أندية حسنية أغادير المغربى وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى وصيف المجموعة الثانية، أو نكانا ريد ديفلز وصيف المجموعة الثالثة. - يتجنب الزمالك مواجهة جورماها الكينى وصيف المجموعة الرابعة لتواجده مع الفريق الأبيض فى مرحلة المجموعات. - تقام مباريات ذهاب ربع النهائى أحد أيام 5-6-7 من شهر أبريل المقبل. - تقام مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من نفس الشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلة صعود الزمالك إلى دور الـ8 بالكونفدرالية × 20 معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.