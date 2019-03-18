شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ ممثلًا للأهلى فى قرعة ربع نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى ممثلًا عن النادى، قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام بعد غد الأربعاء لتحديد مباريات دور الـ8 بالبطولة.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على شبيبة الساورة الجزائرى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

والفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي هى صن داونز الجنوب أفريقى، الذى احتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربى صاحب المركز الأول، وحورويا الغينى الذى حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثانى برصيد 10 نقاط، خلف الترجى التونسى صاحب المركز الأول برصيد 14 نقطة، وأخيرا النادى الرياضى القسنطينى الجزائرى الذي نجح في التأهل عن المجموعة الثالثة فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الأول فى المجموعة برصيد11 نقطة.