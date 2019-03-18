فرجاني ساسي "ضابط إيقاع" القلعة البيضاء يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرجاني ساسى، ضابط إيقاع القلعة البيضاء وترمومتر هجوم الزمالك، صاحب الأسيستات المميزة والمهارة، يحتفل اليوم، الاثنين، لاعب وسط نادى الفريق الأبيض ومنتخب تونس بعيد ميلاده رقم 27، حيث ولد الساحر التونسى فى 18 مارس عام 1992 في ولاية أريانة التونسية .
فرجانى ساسي، الذى انتقل إلى نادى الزمالك في الانتقالات الصيفية العام الماضى، ليصبح فارس ميت عقبة الأول، يخطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، ويصبح "معلم النص"، الذى لا غنى للفريق عن خدماته فى أى مباراة.
10496 دقيقة هو معدل الدقائق التى شارك فيها الساحر التونسى بالقميص الأبيض مع نادى الزمالك منذ الانضمام إلى صفوف الفريق، فى 18 مباراة محلية بواقع 17 فى الدورى وواحدة بالكأس.
ساسي سجل بالقميص الأبيض 6 أهداف محلية وصنع ثلاثة أخرى لزملائه بالفريق، وتحصل الدولى التونسى على 4 كروت صفراء.
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