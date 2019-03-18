شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شوقى غريب يجتمع باللاعبين فى أول أيام معسكر اسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، على عقد اجتماع باللاعبين في أول أيام معسكر الفريق بأسبانيا حدد خلاله الأهداف المطلوب تحقيقها من المعسكر.

وأكد غريب للاعبين أن مباراتىّ امريكا وهولندا يعتبران احتكاكا قويا بمدارس كروية مختلفة ينبغى الاستفادة منهما قدر الإمكان.

وقال غريب إن اتحاد الكرة وفر معسكرا نموذجيا للفريق في مكان مجهز بكل شئ يخص لاعب كرة القدم بدليل وجود أكثر من 10 منتخبات في المعسكر من قارات مختلفة.

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وشدد على ضرورة التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني خلال المباريات والتدريبات.

ومن المقرر أن يعقد شوقي غريب اجتماعا مع الجهاز الفني المعاون عقب اجتماعه باللاعبين يحدد فيه المطلوب من كل فرد بالجهاز لتحقيق أقصى استفاده من المعسكر.

يذكر أن المنتخب الاولمبى وصل أمس لأسبانيا مساء ومن المقرر ان يبدأ تدريباته في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في الملعب الذى لا يبعد أكثر من ثلاث دقائق عن الفندق استعداد لأداء مباراتين وديتين أمام امريكا الجمعه وأمام هولندا 26 مارس.