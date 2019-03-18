شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يجتمع مع جهاز الأهلى الأربعاء لوضع برنامج القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، جلسة خاصة مع جهازه المعاون بعد غدٍ الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق، لوضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك المهمة والمرتقبة يوم 30 مارس الجارى، فى إطار منافسات الدورى العام.

ويسعى لاسارتى، خلال الجلسة مع جهازه المعاون أيضًا، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات التدريبية والبدنية التى ستشهدها الفترة الحالية التى تشهد توقف المسابقة المحلية؛ لارتباط المنتخب الوطني الأول بخوض مباراتي النيجر ونيجيريا بجانب معسكر المنتخب الأولمبي فى إسبانيا الذى يتخلله خوض مباراتان وديتان أمام أمريكا وهولندا.

يذكر أن لاسارتي منح لاعبى الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب الفوز على شبيبة الساورة الجزائري أمس الأول السبت بثلاثية نظيفة حسمت تصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات ومنحته بطاقة التأهل إلى ربع نهائى دورى الأبطال.